Kolga-Jaani plaanitakse turbamaardlat ja seda on paberil kavandatud juba aastaid. Kohalikele see plaan ei meeldi, sest see võib tähendada tolmumuret ning looduskaunite kohtadeta jäämist. Üsnagi tavaline juhtum, kus ühel pool on mingi maavara või ettevõtte järele ärihuvi ja teisel pool kohalike soov säilitada nii keskkond kui ka ilus vaade maja­aknast.