Viljandi haiglas tuvastatud nakatunu viidi Tartusse

Viljandi haigla juht Priit Tampere kinnitas, et eelmise nädala lõpus diagnoositi Viljandi haiglasse teise haiguse pärast ravile tulnud inimesel koroonaviirus ning patsient saadeti haiglatevahelise kokkuleppe alusel ravile Tartu ülikooli kliinikumi. Täpsemat infot juhtumi ja patsiendi kohta Tampere anda ei võinud, kuid kinnitas, et enne diagnoosi selgumist piisavate kaitsevahenditeta patsiendiga lähikontaktis olnud töötajad on karantiinis.

Haiglajuht rääkis, et praegu ongi Lõuna-Eestis praktika selline, et koroonaviiruse tuvastamise korral saadetakse patsient Tartu ülikooli kliinikumi, ja seda tehakse senikaua, kuni seal jätkub voodikohti nende ravimiseks. Eelmisel nädalal kirjutas Sakala sellest, et kõik haigla erakorralise meditsiini osakonda saabuvad inimesed suunduvad kõigepealt haigla juures olevasse konteinerhaiglasse, kus otsustatakse nende edasine liikumine: kas patsient on vaja saata isolatsioonipalatisse ehk niinimetatud musta tsooni COVID-19 proovi vastust ootama või jätkub tema raviteekond tavapäraselt, kas statsionaarsele ravile või koju. Kui test on positiivne, aga patsient haiglaravi ei vaja, läheb ta pärast tervisemurega abisaamist kodusesse karantiini.

"Kui Tartu ülikooli kliinikumis COVID-19 patsientide voodikohad on täis, tuleb teistmoodi töökorraldus," lisas Tampere.

Selleks puhuks on tema sõnul Viljandi haiglal ette valmistatud nakkusosakond, kuhu on võimalik paigutada esimeses faasis 14 patsienti ja teises faasis lisaks 29 patsienti. Kõigil nakkusosakonna voodikohtadel on tema kinnitusel lisahapniku andmise võimalus.

"Praegu ei ole Viljandi haiglas ravil ühtegi COVID-19 patsienti," lisas Tampere.

Haigla töötajate turvalisuse kohta ütles ta, et kõikidel patsientidega lähikontaktis olevatel töötajatel on kohustus kanda maski. Lisaks ei tööta riskirühma kuuluvad inimesed võimalusel EMO isolatsioonipalatites ja nakkusosakonnas ning samuti tullakse võimaluse korral vastu neile, kes ei taha mingil muul põhjusel neis tsoonides tööd teha.

"See on kokkuleppe küsimus ja me ei taha oma inimesi ühelegi tööle sundida," kinnitas haiglajuht ning lisas, et võimaluse korral leitakse inimesele teine väljund või suunatakse ta kodutööle.