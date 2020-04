Viljandimaal põles maha lõkkest põlema läinud kõrvalhoone

Teisipäeval kell 13.37 said päästjad teate, et Viljandi vallas Järveküla külas on süttinud kõrvalhoone, milles on hein. Kohale jõudnud, avastasid nad leekides 6 x 20 meetri suuruse hoone, kus omaniku sõnul hoiti heina ning mida kasutati ka kuuri ja laudana. Loomi hoones teadaolevalt siiski ei olnud.

"Päästetöö juhi hinnangul süttis tulekahju lõkkest, mida põletati 40 meetri kaugusel hoonest. Tuulehoog tuli, säde lendas kõrvalhoone külge ja oligi tulekahju käes," ütles Kiik ning toonitas, et tuulise ilmaga ei tohi lõket teha, sest sädemed võivad lennata isegi sadakonna meetri kaugusele. "Päästjatele valmistab suurt tuska, et tuulise ilmaga tehakse lõket. Tagajärg on tihtipeale see, et süttib kulu või süttivad hooned," lisas Kiik.