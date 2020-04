Nii veidrate tegelaste, kummaliste sündmuste ja absurdse tegevusliiniga lugu nagu Netflixi sürreaalne ja samas vastuoluline «Tiger King. Murder, Mayhem and Madness» («Tiigrikuningas. Mõrv, mäss ja meeletus») näeb harva.

Palju raha, eksootilised loomad, kriminaalsed vahejuhtumid, tulirelvad, seks, polügaamia, üleelusuurused karakterid ... Eriti veidraks teeb asja see, et tegu on dokumentaalfilmiga.