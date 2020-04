Ööpäevaga lisandus 42 positiivset proovi. Viljandimaal endiselt 17 diagnoosi

7. aprilli hommikul vajas Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 12 oli juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 69 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Ida-Viru keskhaiglas ravil olnud 92-aastane mees ja Kuressaare haiglas ravil olnud 84-aastane naine. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 21 inimest.

Eestis on kokku tehtud 23 546 proovi. 1149 ehk 5 protsenti on olnud positiivsed, nendest 38 protsenti Saare ja 31 protsenti Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Pärnu ja Võru maakonna osa positiivsetest vastustest on kõigil 6 protsenti. Vanuserühmiti on 26 protsenti positiivsetest eakad (65-aastased ja vanemad). Koroonaproovide täpsemat statistikat saab vaadata siit.