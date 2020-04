Tellijale

Mask takistab eelkõige nakkuse levikut haigelt tervele, ent pakub teatud kaitset ka seda kandvale tervele inimesele. Respiraator on nakkuse eest kaitsmisel tõhusam, ent see on ka kallim. Oluline nüanss respiraatorite juures on, et osa neist kaitseb ainult kandjat, mitte kandjaga kokkupuutuvaid inimesi. Nimelt pääseb klapiga respiraatorist õhk vabalt välja.