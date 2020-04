Maaelukomisjon toetab välismaalaste tööloa pikendamist eriolukorra lõpuni

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on lühikese ajaga raske tööd ümber korraldada ning leida arvukalt lüpsjaid ja veterinaararste, kes on vajalikud töötegijad loomakasvatusfarmides.

Tema sõnul peame olema paindlikud. "Nendele, kes on siin tööl ja soovivad jätkata, on vaja anda võimalus tööloa pikendamiseks vähemalt eriolukorra lõpuni."

Maaelukomisjoni liige Ivari Padar toonitas, et kriisiolukorras tuleb teha mõistlikke otsuseid, et tagada toidujulgeolek. "Teame väga hästi, et meil on põllumajanduses kohaliku tööjõu põud. Nüüd kriisiolukorras peaksime olema aktiivsemad ja parandama ka teavitustööd kohalikul tööjõuturul ning andma teada võimalustest leida maal rakendust. Eriti on see tähtis uksele koputavate hooajatööde puhul," ütles Padar.