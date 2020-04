Riik annab koroonahaigete majutajatele desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Hanna Rotmeister ütles, et praegu pole kavas majutuskohti sel juhul rahaliselt toetada.

"Täpsem juhend on alles väljatöötamisel. Hinna määrab majutusasutus koostöös omavalitsusega," lausus ta.

Viljandimaa omavalitsuste liiu tehtud uuringu põhjal on maakonnas valmis karantiinis olijaid vastu võtma 11 majutusasutust, neist kolm võtaks suurema häda puhul vastu ka koroonahaigeid. Koroonahaigeid on valmis võõrustama Kildu külalistemaja ja Veldemanni puhkekeskus ning Suislepa puhkekeskus. Karantiinikohta on valmis pakkuma Endla hotell Viljandis, Võrtsjärve külastuskeskus Jõesuus, Oiu sadam, Kaare puhkemaja Viljandis, Reimanni puhkekeskus Vanaveski külas, Suislepa puhkekeskus ja Vanasauna puhkemaja Valmas.