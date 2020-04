Palju on räägitud pandeemiale mõeldes sellest, et seekordne kevad tuli teisiti. Et miski pole enam endine ja inimestel tuleb jäädavalt muutunud maailmas kuidagi kohaneda. Tõsi. Teisest küljest võiks mõelda ka sedasi, et peaaegu iga kevad on eelmistest erineval moel hoo sisse saanud. Kindlasti on meil kõigil tagasi vaadates mälestusi, mis lasevad mõne looduse taassünni aja just tema vaatenurgast erilisena paista. Lubage mul olla elav näide.