Vaese mehe teater arvutiekraanil

Kultuuriministeeriumi kodulehelt näeb, millal on võimalik üht või teist lavastust vaadata. Möödunud ja ülemöödunud nädala lõpus tegid teiste seas otseülekande teater Piip ja Tuut ning improteater Impeerium. Esiotsa võiks öelda, et arvutiekraanilt teatri vaatamine on pigem halvapoolne kogemus, kuid sellel on kahtlemata positiivseid külgi.