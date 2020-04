Tellijale

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil, kuidas on teie argirutiin eriolukorra tõttu muutunud?

Ausalt öeldes pole tööpäeva alguse rutiin oluliselt muutunud. Ära on jäänud vaid igahommikune peapesu ja silmade värvimine. (Naerab.) Istun kell kaheksa kabinetilaua asemel koduse köögilaua taha, avan tööläpaka ja siis järgnevad ikka needsamad tegevused: vastan kirjadele ja kirjutan ise kirju, suhtlen ajakirjanikega, allasutustega, oma kahe ametijuhiga, ametnikega ... On videokoosolekud eri teemadel ja palju-palju muud. Märksa rohkem on ka kirjutamist.