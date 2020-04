Viipemaksel tuleb arvestada, et aeg-ajalt on vaja sisestada ka PIN-kood, vähendamaks makseturvalisuse riske.

«See tähendab, et tegelikkuses tuleb PIN-koodi sisestada suhteliselt harva. Seda määra pole meil võimalik muuta, sest see tuleneb makseteenuste direktiivist,» ütles LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.

«See on vajalik, et tagada kaardimaksete turvalisus. Kliendi tervis on meile ülioluline, kuid kuidagi ei tahaks me seda tagada finantsilise heaolu ja rahulolu arvel, sest viipemakse limiidi tõusuga kasvavad proportsionaalselt ka kaardi kuritarvitamise riskid,» ütles Kipso.