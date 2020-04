Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et koorma mahalaadimisel vajus tõstukauto tugede all teekate ja auto kaldus selle tagajärjel küljele.

«Juht jäi auto ja heki vahele kinni. Õnneks märkas möödasõitev mees juhtunut ja ankurdas oma auto tõstuki külge, et see edasi ei vajuks,» rääkis Kiik. «Päästjatel õnnestus mees ilma suuremate vigastusteta kätte saada. Täname esimesena sekkunud abilist, kes päästis oma tegevusega inimelu.»

Sündmuskohal käinud Viljandi päästekomando meeskonnavanem Kevo Kärp ütles, et õnnetuskohale sattunud mööduja sidus oma sõiduauto külge koormarihma ning teise otsa veoki külge. See hoidis tema sõnul veoki enam-vähem paigal, kuid tasapisi vajus see siiski edasi.