28. märtsil Viljandimaal kasvanud kevadkogrits. FOTO: Rita Bergmann

Tavaliselt juhatab just aprill sisse kevadseente hooaja, kuid vahel võib seenemaailma esimesi kevadekuulutajad leida märtsiski ja just nii juhtus tänavu.

Nagu Sakala on kirjutanud, leidus söögiseeni sel aastal ka jaanuaris ja veebruaris. Siis aga oli tegu pigem hilissügisese hooaja jätkuga, nüüd on oma nägu näidanud kevadele omased tegelased.

Märts oligi nii-öelda murdepunkt, mil võis leida nii sügisese, talvise kui kevadise loomuga seeni. Postimees vahendas hiljuti, et märtsi eelviimasel nädalavahetusel avastasid seenesõbrad kevadkogritsaid Võru-, Tartu-, Pärnu- ja Harjumaal.

Karksi kandis elav loodusesõber Rita Bergmann ütles Sakalale, et päev enne naistepäeva läks ta otsima viimaseid sügistalvise loomuga puidu-sametkõrgeseid. Veidi ta neid ka leidis, lisaks paar suits-kollanutti.

«Kogritsatega pidasin plaani oodata aprillini, aga 28. märtsi imeilus ilm ajas plaanid sassi ja läksin ikkagi metsa. Mõned kogritsad olid juba üllatavalt suured ja kõlbasid korjata küll,» rääkis Bergmann. «Pisemaidki paistis tulemas, aga jätsin need kosuma – ehk paari nädala pärast lähen vaatan uuesti.»

Mõni liudkogrits oli Bergmanni sõnul samuti juba päris arvestatavas suuruses. Saaki ta ei kaalunud, aga ämbri põhi sai kaetud küll.

Bergmann soovitas teistelgi metsa seenele minna, pealegi on seal ruumi rohkem kui terviseradadel, kuhu inimesed seni ilusa ilmaga on kokku tulnud. Eriolukorra nõudel kahemeetrist pikivahet hoida on metsas lihtsam.

Selle loo autor on tänavu kolm korda seenel käinud ja saagiga naasnud. Et talv oli üsna soe ja saime seeni nii jaanuaris kui veebruaris, idanes mõte sõita seenele ka märtsis. Aga just siis läks ilm külmaks ja kuivaks.

Olin jõudnud mõtte maha kanda, kui lugesin Postimehest, et siin-seal on korjatud juba kevadkogritsaid. Nõnda otsustasime kahekesi siiski minna. Oli eespool nimetatud ilus laupäev, 28. märts. Kahest metsatukast ei leidnud me midagi, küll aga kolmandast. Saime üheksa väiksemat mõõtu kevadkogritsat ja ühe kuivavõitu risoidlehtriku, mis on pigem taliseen.

Tõenäoliselt oleks saak olnud suurem, aga jätsime käimata ühes kindlas kohas, kus eelmise aasta mais kasvas suur hulk kogritsaid. Läheme sinna järgmisel korral, ehk aprilli lõpus.