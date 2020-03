Viljandi haigla paneb viiruse tõkestamiseks kokku puhastusmeeskonna

Viljandi haigla õendusjuht Signe Asi ütles, et paar päeva pärast üleskutse tegemist mõeldi siiski ümber ning otsustati värvata eriolukorra lõpuni abitöölisi ja ning nende töö motiveerivalt tasustada.

Asi sõnul loobuti vabatahtlikest seepärast, et need vahelduvad ja võivad igal ajal abistamisest loobuda. "Palgatavatele puhastusteenindajatele anname haiglas põhjaliku väljaõppe ning loodame, et nad abistavad meid eriolukorra lõpuni ja me ei pea pidevalt uusi inimesi välja koolitama."

Asi toonitas, et puhastusteenindajate töö on COVID-19 infektsiooni tõkestamiseks äärmiselt tähtis. "Peamised tööülesanded on palatite ja üldkasutatavate ruumide puhastamine ja desinfitseerimine, et tagada töötajate ja haiglas ravil viibivate patsientide mitte nakatumine," selgitas Asi.

Tema sõnul leiti abilised sotsiaalmeedia ja töökuulutuse kaudu paari päevaga. "Praeguse seisuga on meile andnud tööle tulemise nõusoleku kaheksa puhastusteenindajat. Esmaspäeval andsime neile teoreetilise koolituse ning reedel on plaanis igaühega eraldi individuaalne praktiline koolitus," lausus ta ja lisas, et reservis on seitse huvilist.

Kõik abilised saavad kaitsekindad, kaitsekitli või kilepõlle, kaitsemaskid, respiraatorid, kaitseprillid ja juustekaitse. Samuti instrueeritakse, kuidas neid selga panna ja seljast ära võtta nii, et end nakatumise eest kaitsta.

Seda, kas abilisi veel juurde palgatakse, ei osanud Asi öelda. "See sõltub infektsiooni levikust ning hospitaliseeritute arvust ning elanikonna mõistlikkusest kontakte teiste inimestega vältida ja kodus püsida. Kui olukord raskemaks muutub, on väga tõenäoline, et palume lisaks eriolukorraks värvatud tööjõule appi vabatahtlikke," lausus ta.

Haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et veel pole kindel, kui kaua ja mis ajast abilised tööd tegema peavad. Ta arvas, et esimesed abilised võivad tulla pärast koolituse läbimist esmaspäeval, et hoonega tutvuda. "See, kui palju sisulist tööd on, sõltub sellest, kuidas läheb nakkusosakonna avamisega. Loodame, et seda ei juhtu," rääkis ta.