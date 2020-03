Koroonaviiruse tõttu on surnud neli inimest. Viljandimaal pole nakatunuid lisanud

Terviseamet andis teada, et eile ja täna laekus Eestis kokku 1149 koroonaviiruse tuvastamise analüüsi tulemust, millest kolm protsenti ehk 30 analüüsi osutusid positiivseteks. Viljandimaal pole uusi nakatunuid lisanud. Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (10), Saaremaal (6) ja Ida-Virumaal (3). Pärnu-, Rapla-, Tartu- ja Võrumaal oli igaühes kaks juhtu ning Lääne-Viru-, Hiiu- ja Valgamaal üks juht.

Esmaspäeva õhtul vajas Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 91 patsienti, 13 intensiivravil olevat inimest vajavad juhitavat hingamist. Haiglatest on välja kirjutatud 26 inimest.

Kokku on Eestis tehtud 12401 proovi, nendest 745 ehk 6 protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanuserühmades 45–49 eluaastat (11 protsenti) ja 50–54 (11 protsenti). Järgnevad vanuserühmad 35–39 (10 protsenti) ja 55–59 (10 protsenti).

Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja eakad inimesed. Riskirühmade kaitseks on rangelt keelatud hooldekodude külastamine, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.

Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata. Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastuvõtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks.

Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumist olenevalt olukorrale reageerima.

Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga hooldekodudele selgitanud, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamiseks määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.