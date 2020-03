Tellijale

Viljandi perearsti Aureli Ermi sõnul on viirushaiguse tunnustega haigeid maakonnas praegu üleüldse väga vähe ning veel napimalt on neid, kelle puhul oleks näidustatud koroonaproovi tegemine. Tema hinnangul on eriolukorra meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks Viljandimaal seni toiminud ja ka teiste viirusnakkuste levik on pidurdunud.