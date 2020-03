Viljandimaal lisandus üks koroonaviirusesse nakatunu

Viljandis on tuvastatud kuus uue koroonaviiruse juhtumit.

Eestis tehti ööpäeva jooksul 1200 koroonaproovi analüüsi. Lisandus 70 nakatunut ja üks neist elab Viljandimaal. Praegu on Viljandi maakonnas kokku kuus inimest, kel see viirus on tuvastatud.