Politsei käis reedel kaheksa korda 2+2 reegli rikkujate juures

Politseinikud vestlesid korra rikkujatega ja selgitasid neile olukorda. Kedagi trahvima või karistama ei hakatud. Sel nädalal on politseinikud ja kohalike omavalitsuste ametnikud teinud ringkäike erinevates maakonna suuremates keskustes, et jälgida, kas inimesed on kuskil suuremasse gruppi kogunenud. Kokkuvõte on kontrollijate jaoks olnud rõõmustav, sest ühtegi juhtumit, kus koos oleksid olnud suuremad noortekambad või täiskasvanute seltskonnad, pole leitud.