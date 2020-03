Politseiautot ramminud varastele sai saatuslikuks poes muudetud turvasüsteem

Kuku Raadiole antud intervjuus rääkis Viljandi politseijuht Margus Sass, et ööl vastu teisipäeva tuli neile teade, et taas oli sisse murtud Vastemõisa kauplusesse ning seepeale tõttasid politseinikud kohe sündmuskohale. Nad märkasid Sürgavere lähedal varaste autot, mis peatumismärguande peale politseibussi rammis ja seepeale kohe avarii tegi.

Autost tabati kohe juht, kuid kaks meest said jooksu lähedalasuvasse võssa. Üks mees tabati tunni pärast, teist jahiti kaheksa tundi. Kõik kolm meest, kes on vanuses 30-34-aastat, on politseile varasemast tuttavad ning neid on kõiki varem kriminaalkorras karistatud.