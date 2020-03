Tellijale

Uku keskuse Rimi juhataja Anneli Adleri sõnul on Sirje Kohv väga abivalmis. «Näiteks kuu aega tagasi kukkus meil kassalindi juures üks klient kokku ja Sirje oli see, kes kohe telefoni juurde jooksis ja kiirabi kutsus. Ta tegutses põhjalikult kiirabi juhiste järgi kuni abi saabumiseni. Ta on väga julge ja pealehakkamist täis, põnnama ei löö vist millegi ees.»