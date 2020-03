Kaubanduskeskuste sulgemine. Poed otsivad tegevuse jätkamiseks võimalust

Centrumi arendusjuhi Riho Maisa sõnul on kaupluste töötajate suhtumise muutumisest näha, et neile on kohale jõudnud kriisi suurus. "Kui tuli otsus, et ärid pannakse kinni, lint ette ja tuleb palgata koju jääda, hakati uurima võimalusi töö jätkamiseks, kas või osaliselt," rääkis Maisa.

Näiteks Centrumi keskuses tegutsev Euronics on küsinud luba avada tänavapoolne uks. Eeldus on, et kui sel on omaette sissepääs, võib seda vaadelda eraldi poena ning see tohib jääda avatuks. Maisa sõnul on peale Euronicsi Centrumi keskuses avatud Selver, apteek, juustupood, prillipood ja Telia esindus.

Eraldi sissepääs

Ehitus- ja kodukaubakeskuses Home Gallery suleti haldusjuht Toomas Mädamürgi ütlemist järgi kõik poed peale Decora, mille müügipind algab nüüdsest keskuse fuajeest. "Decora on meie ankurrentnik ning eraldi on rõhutatud, et ehituspoodidel on lubatud olla avatud," põhjendas Mädamürk Decora eelistamist teistele keskuse kauplustele.

Mädamürk peab haldusjuhi ametit ka Home Gallery kõrval paiknevas Day Offis, kus jäävad avatuks kauplus Magaziin ning mööblipood. Mõlemal on avatud eraldi sissepääs.

Uku keskuses võivad ettekirjutustest tulenevalt jääda avatuks Rimi toidupood, apteek, toidu kaasamüümiseks Hesburger ning postkontor. Hawaii Expressil ja Lukukojal on ülejäänud keskusest eraldi sissepääs ning nemad võivad keskuse juhataja Kristel Miileni sõnul lahti jääda. Ta lisas, et kuna keskuse esimesel korrusel pole ühendust teise korrusega, jätkub sealgi äritegevus tavapäraselt.

Turuäärses Mulgi Marketis jääb avatuks apteek ja kaks toidupoodi: Grossi kauplus ja Realiseerimiskeskus. Kõik ülejäänud keskuse poed olid Realiseerimiskeskuse müüja Velve Toomiku sõnutsi reedeks uksed kinni pannud.

Viljandi Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Priit Aule sõnul ei ole kaubamaja tehniliselt kaubanduskeskus ning valitsuse piirangud sellele ei kehti. Kuigi Aule sõnul on kaubamaja klientide arv viiruse tõttu katastroofiliselt kahanenud, jääb see avatuks. Määrusest puutumata jäävad ka väiksemad poed.

Sotsiaalminister Tanel Kiik on Delfile öelnud, et kaubanduskeskustena ei vaadelda toidupoode, mille juures on üksikud teenusepakkumise punktid. Valitsuse piirang kehtib keskustele, kus on koos kolm teenusepakkujat või rohkem. Sellest lähtudes jäävad avatuks näiteks lillepood Vaksali tänava Maximas ja Maksimarketis.

Palju tundmatuid

Uku keskuse omanikfirma Eften Capitali juht Viljar Arakase hinnangul pääsevad kriisist kergemalt väiksed kaubanduskeskused. "Väikeses keskuses on tegevus koondunud toidupoe ja apteegi ümber ning nende külastatavus on hea," selgitas Arakas.

Ennustusi kriisi sügavuse ja kestuse kohta Arakas teha ei soovinud. "Oleme olukorras, kus on palju tundmatuid, ning praegu ennustusi teha on vastutustundetu," sõnas ta.

Arakas lisas, et igaühel tuleb teha kõik endast olenev, et aidata kaasa kriisi leevenemisele. Uku keskuses leitakse Arakase sõnutsi iga kauplusepidajaga erinev lahendus. Tema sõnul on ettevõtte suhelnud tihedalt nii kauplusepidajate kui pankadega. "Me oleme selles olukorras kõik koos ning tuleme sellest koos välja," sõnas Arakas.

Küsimusele keskuse tulude kohta vastas Centrumi arendusjuht Riho Maisa, et keskus ei jätka üüri küsimist, kui kaupmees ei saa pinda üldse kasutada. "Meil on samuti suured kohustused, aga leiame, et on õige üür täieliku kinnipaneku ajaks nulli keerata," lausus Maisa.