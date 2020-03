Päästeamet paneb taas käima lõkkepatrullid

"Ilus kuiv ilm meelitab inimesi loodusesse, aga paneme südamele, et hooletul grillimisel või lõkketegemisel võivad olla väga tõsised tagajärjed. Samuti tuletame inimestele meelde, et õues viibides tuleb piirduda kas ainult oma kaaslase või lähima perekonna seltskonnaga ning hoida teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet," sõnas päästeameti vastutav korrapidaja Toomas Kääparin pressiteate vahendusel.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohas. Lõkketegemisel nii looduses kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning tutvuma peab kohaliku omavalitsuse eeskirjadega lõkketegemise kohta, sest need võivad seada lisapiiranguid. Lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, jälgides tuule suunda, et sädemed ei lendaks metsa, hoonetele või muule põlevale materjalile. Kindlasti peaks alati käepärast hoidma esmased tulekustutusvahendeid, näiteks ämbrit vee või liivaga.

Tuld ei tohi kunagi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda või siis kustutada see liiva või veega. Samuti tuleb olla ettevaatlik, et lõkkest ei süttiks kulu. Kulupõletamine on Eestis aasta ringi keelatud. Viimasel kahel nädalal on Eestis olnud juba 65 metsa- ja maastikupõlengut, millest mõni on olnud ulatuslik.