Eriolukorra juhi korraldused

Esimese korraldusega (nr 50) sätestatakse, et üle Eesti jääb kohalikes kaubanduskeskustes avatuks 16 postkontorit. Avatuks jäävad üksnes need postkontorid, mille saadetisi ei saa sama linna piires mujale ümber suunata. Teiseks saavad kaubanduskeskuse külastajate jaoks suletud kaupluses jätkuvalt käia poe omanik ja töötaja. Eelkõige on see vajalik e-poest kauba müügi korraldamiseks või näiteks lemmikloomakaupluses loomade eest hoolitsemiseks.

Teise korraldusega (nr 51) kooskõlastatakse eriolukorra juhi korralduses sätestatud erandid valitsuse korralduses sätestatud eranditega välismaalaste kohta, kes tohivad eriolukorra ajal Eestisse siseneda. Sama korraldusega laiendatakse ka välismaalaste ringi, kes üle riigipiiri tulla tohivad. Eestisse tohivad tulla haigusnähtudeta välismaalased, kes on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega. Samuti inimesed kelle Eestisse saabumine on seotud siinse ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik siinse ettevõtte tegevuse tagamiseks.

Kolmanda korraldusega (nr 52) muudetakse rangemaks koroonaviirusest tingitud kodus püsimise korda nii haigestunu kui tema pereliikme või sama elupinda jagava kaaslase jaoks.

muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt:

Täiendada korralduse punkti 2 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) postkontorid:

1. Kambja postkontor;

2. Elva postkontor;

3. Lihula postkontor;

4. Mustla postkontor;

5. Sindi postkontor;

6. Võhma postkontor;

7. Kehra postkontor;

8. Keila postkontor;

9. Maardu postkontor;

10. Paldiski postkontor;

11. Jõhvi postkontor;

12. Kohtla-Järve postkontor;

13. Iidla postkontor;

14. Tapa postkontor;

15. Kunda postkontor;

16. Kohila postkontor.“.

2. Täiendada korraldust punktiga 21 järgmises sõnastuses: „21. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja suhtes.“.

3. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist", millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:

1) sõnastada korralduse punkti 3 alapunktid 2 ja 3 järgmiselt: „2) isikud, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega; 3) isikud, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;“;