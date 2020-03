Ugala mehed said kolm auhinda

Martin Mill pälvis parima meeskõrvalosatäitja auhinna osatäitmiste eest lavastustes "Once", "Etturid", "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" ning "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi".

Ramuli käe all on Ugalas käesoleval hooajal lavale jõudnud "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" ning näitleja on ta teinud kaasa lavastustes "Etturid" ja "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi".