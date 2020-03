Tellijale

Ajalugu on miski, millest me kogu aeg kaugemale nihkume. Ilma teadlike jõupingutusteta ähvardab meid oht, et valusad ja traagilised sündmused ununevad. Veel enam: on oht, et ununevad asjaolud, mis neil sündmustel aset leida võimaldasid. Massiküüditamisi ei tohi lasta mitte kunagi unustuse hõlma vajuda, veel vähem tohib ununeda lasta sel kõigel, mis selleni viis, mis selle käigus toimus ja mis sellega kaasnes. Kes ajalugu ei mäleta, on määratud seda kordama. Võib-olla mitte homme ega meie elueal, aga kunagi. Seega on tähtis, et küüditatute lood ei vajuks unustuse hõlma ning me ei laseks kunagi lahti väärtustest, mis seisavad sellise julmuse vastu.