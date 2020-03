Ärme töötame vastu neile, kes südamest pingutavad

Kirjutan seda arvamuslugu koduseinte vahel, kus olen töökollektiivis tõstatunud viirusnakkusohu tõttu viibinud peaaegu kaks nädalat. Minu tervis on tavapäraselt hea: pole palavikku, köha, nohu ega muid viirusekandjale omaseid sümptomeid. Rusuv on kogu eriolukorra juures vaid see, et seni enesestmõistetavana tundunud vabadused on piiratud. Niipalju olen endale lubanud, et õhtupimeduses viin oma kere ja kodulooma pooleteiseks tunniks värske õhu kätte. Rababuumiga pole ma kaasa läinud ja silkame koduses Viljandis, mõtteis kahemeetrise raadiusega turvatsoon.

Jah, olukord on tavapäratu. Osale valus, teistele pelgalt ebamugav. Kuuludes ise viimasena mainitute sekka, ei tunne ma paanikat. Samas näen juba enda ümber sõpru ja tuttavaid, keda see kriis on tugevalt puudutanud. Mõni on sunnitud viibima sadade kilomeetrite kaugusel oma perest, teist ootab ees arvestatav palgakärbe, kolmas on pelgalt nädalaga kaotanud viiekohalise summa jagu tööotsi. Meie seas on hulganisti neid, kes on saanud ootamatult ja valusalt kõrvetada. Kes teab, mis mindki veel ees ootab. Kaine meel ja empaatiavõime on praegu tähtsamal kohal kui kunagi varem.

Kait Kall tõi saates «Hommik Anuga» tabavalt esile, et täiesti mõistetavalt tekib olukord, kus inimesed tunnevad end nurka surutult ja hakkavad seetõttu rohkem enda eest seisma. Nii tekivad pinged ja just seepärast peamegi olema üksteisele rohkem abiks kui ehk tavapäraselt. Vähesed kannatavad vaadata, kui abitu loom on nurka surutud ja suures paanikas end kogu ülejäänud maailma eest kaitseb. Samamoodi ei tohiks me jääda ükskõikseks, kui näeme sügavasse hätta sattunud inimest.

ÕNNEKS ON PALJUD kaaskodanikud jõudnud samale järeldusele. Ma ei jõua ära tänada kõiki neid, kes Eesti eri paigus olukorra leevendamise ja parandamise nimel pingutavad. Ainuüksi ühe nädalavahetusega suutsid haridustehnoloogid ja õpetajad panna aluse e-õppe korraldamisele üldharidus- ja kõrgkoolides. Algus on olnud mõneti rabe, kuid tuletagem meelde, et aega ettevalmistusteks oligi napilt kolm päeva.

Tänusõnad lähevad lapsevanematele, kes täidavad korraga lapsevanema, koduõpetaja, koka-koristaja ja tööinimese rolli. Niisugune rööprähklemine pole kerge. Tänusõnad lähevad kogukonnaaktivistidele, kes on suutnud mobiliseerida vabatahtlikke hoolitsema selle eest, et keegi keerulises olukorras kahe silma vahele ei jääks. Juba on kokku tulnud inimesed, kes aitavad karantiinis viibijatel ja riskirühma kuulujatel sisseoste teha. Vabast tahtest loovutatakse kogukonnakaaslastele seadmeid, mis aitavad mõnel lapsel kodus õppida. On tehtud üleskutseid mitte nõuda ärajäänud ürituste eest kohe piletiraha tagasi, et aidata korraldajatel vee peale jääda. Raske on kõigil, seda enam ei maksa kelleltki tooli alt ära tõmmata.