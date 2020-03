Leinapäeval helisevad kirikukellad, akendel süttivad küünlad

Leinapäeva tähistamise plaanid olid teistsugused. Ene Juurik rääkis, et Mementol oli linnavalitsuse luba süüdata selgi korral lauluväljakul 2479 küünlat. "Nüüd need seisavad garaažis ja ootavad järgmist korda," lausus ta.

Igal küüditamise aastapäeval on Ene Juurikul tulnud jutustada oma küüditamise lugu. "Hommikul rääkisin lapselapsele, kuidas Valgast algas meie kahe nädala pikkune sõit loomavagunis, mille ühes otsas olid kolm nari ja teises otsas riidega eraldatud ämbrike."

Juurik meenutas, et nende vagunis oli ligikaudu 40 inimest, üks suri teel. Lahkunu tõsteti riide see vagunist välja raudtee kõrvale paksu lume sisse ja sinna ta jäigi.

Ema oli kaasa võtnud õmblusmasina ja see määras palju perekonna elu Siberis. "Ema õmbles kõigile riideid ja meie õega tegime käsitööd," meenutas kaks päeva enne küüditamist seitsmeaastaseks saanud Juurik. Sellest käsitööst on osa säilinud ja seda võis näha Eesti Rahva Muuseumis, mil seal korraldati näitus "Siberlaste päev". Ene Juurik loodab, et tal õnnestub lähiajal ka Viljandis niisugune väljapanek korraldada.