Viljandi haigla on kaasanud abiarste ja tudengeid

Lähetatud pressiteates edastati, et esimesed noored kolleegid on Viljandi haiglas juba kohal. „Siinkohal on õige hetk tänada Park Hotelli, kes oma kenad ruumid meie tublide abiliste käsutusse andis,“ ütles SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere. „Esialgu on haigla käsutuses kümme kohta, kuid vajadusel saame ruume juurde. Hoiame üksteist, oma lähedasi ja kogukonda!“