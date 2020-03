Ametnikud kontrollivad Viljandis kogunemispiirangu täitmist

Linnavalitsuse pressiteates märgitakse, et abilinnapea ja kohaliku kriisimeeskonna juhi Kalvi Märtini sõnul on enamasti mureks noortekambad.

«Oleme saanud infot tähelepanelikelt linnakodanikelt, politseilt ja ka ise näinud, et parkides ja kaubanduskeskuste lähistel kogunevad seltskonnad, kes pole kogunemispiirangust kuulnud või väldivad seda meelega. Selline käitumine on ohtlik, vastutustundetu ja lükkab edasi aega, kui saame eriolukorra lõpetada,» ütles Märtin ning lisas, et piirangut peavad järgima kõik, mitte ainult noored.

Tänasest kontrollivad kogunemispiirangust kinnipidamist kaks linnaametnikku, kes käivad läbi peamised kogunemiskohad. Ametnikud selgitavad inimestele eriolukorda ja seda, miks on tähtis seltskondadena kogunemisi vältida. Seltskondadest, kes keelduvad laiali minemast, antakse teada politseile. Abilinnapea sõnul on kontrollkäikude tegemine äärmuslik meede ja eelkõige peaksid inimesed ise kogunemiste vältimist tõsiselt võtma. «Siin on ka üleskutse vanematele: selgitage oma lastele, et praegusel ajal ei tohi kambakesi liikuda ega kokku saada. Meil on eriolukord ja me lihtsalt peame sellest reeglist kinni pidama,» ütles Märtin.