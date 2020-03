Autoeriala õppur pälvis automüüjalt stipendiumi

Amservi Viljandi esinduse juhi Olev Põldme kinnitusel on stipendium mõeldud eeskätt autoeriala õppijate motiveerimiseks ja järelkasvu kindlustamiseks. «Selle eesmärk on suurendada autoerialade nagu keretehnika, maalri, autotehniku ja -diagnostiku erialal õppijate motivatsiooni õpinguid edukalt jätkata,» ütles Põldme. «Mõistame, et peame oma tulevase asjatundliku personali ettevalmistamiseks juba praegu panustama, ja seetõttu tahame kutseõppeasutustele toeks olla.»

Amservi lähetatud pressiteates põhjendatakse stipendiaadi valikut sellega, et Christian Tkatšenko on väga suure autohuviga õpihimuline noormees.

Christian Tkatšenko ütles, et eriala teevad põnevaks erinevad margid, mudelid ja mootorid, mis võimaldavad absoluutselt iga päeva õppida midagi uut. "See on tohutult kaasahaarav ning sõltuvust tekitav. Samal ajal peab olema kannatust ja tahtejõudu. Näiteks mõne vea otsimisele või lahendamisele kulub tohutult aega ja energiat. Tähtis on mitte alla anda ja edasi otsida," rääkis noormees.

Tehnoloogia areng mõjutab Christian Tkatšenko sõnul tema tulevast töökohta palju. "30–50 aasta pärast ehk polegi enam sisepõlemismootoriga sõidukeid, sest elektriautode ajastu astub iga päevaga lähemale. Samas usun, et seniks, kuni on nendega sõitjaid, toodetakse ja arendatakse neid ka edasi. Juhul kui tulevik ongi vaid elektriautode päralt, peab kohanema ja uusi teadmisi pidevalt juurde hankima," rääkis noormees.