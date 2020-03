Esimene koroonaviirusesse nakatunu on paranemas

Viljandi turu parklas tervisekeskuse kõrval on koroonaviiruse proovi andmise punkt, kuhu pääseb perearsti saatekirjaga.

Viimase ööpäevaga lisandus 17 uut koroonaviirusesse nakatunut, neist üks on Viljandimaalt. Seega on meie maakonnas teada kolm haigestunut. Sakalale teadaolevalt on aga esimene haigestunu paranemas ning sel nädalal pole tal palavikku olnud.