Tellijale

Soomaa giid Edu Kuill ütles, et rahvast liigub pigem hõredalt, ehkki ilm on ilus. «Mina saatsin kaheksa kanuud 16 inimesega veele, teistel matkajuhtidel oli ka kliente. Veele said nad hajutatult, see tähendab, et ei mindud korraga. Meil on siin kaks rada, ühed sõitsid lühemat, teised pikemat.»