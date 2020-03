Eile tuvastasid laborid 20 uut nakatunut. Viljandimaal olukord endine

Võrreldes eilsega lisandus 20 uut positiivset, uusi nakatunuid tuli enim juurde Harjumaal – üheksa. Tartus ja Võrus lisandus mõlemas neli ning Saaremaal kaks. Teistes maakondades nakatunuid ei lisandunud (ühe nakatunu isikukood puudub). Nakatunute vanuserühmades on seis endine: 6 protsenti on alla 20-aastased ning 17 protsenti 60-aastased ja vanemad. Haiglaravil on 14 inimest, neist kaks vajab intensiivravi, teatas terviseamet pressiteates.

Proov võetakse ennekõike haigustunnustega ja meditsiinilise näidustusega inimestelt, sealhulgas eakatelt ja krooniliste haigustega inimestelt. Proovitegemise vajalikkuse otsustab perearst, kes suunab patsiendi proovivõtmisele. Perearstidele on antud juhised, kuid lõplik otsus on alati perearsti arstlik otsus, mille ta teeb, tundes oma nimistu patsiente, võttes arvesse patsiendi sümptomeid, üldist tervislikku seisundit ja kõiki kaasnevaid haigusi.

Häirekeskuse ja kiirabi ülekoormatuse tõttu võib kiirabil teenindada abivajajaid nüüd ka kaheliikmelistes brigaadides. See annab võimaluse säästa kurnatusest häirekeskuse ja kiirabi töötajaid, kelle koormus on tunduvalt suurenenud.

Märtsi lõpuks peaks meieni jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid peame arvestama, et tarneaeg pikeneb. Käivad ka läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning tehakse kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse. Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate ning Hiina tootjatelt. Paraku tuleb arvestada sellega, et praeguses olukorras on logistikaettevõtetel tõrkeid ning tellimuste tarneajad võivad viibida.