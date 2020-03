Politsei palub vanematel laste käikudel silm peal hoida

Inimkontaktide miinimumini viimise mõte on mitte lasta viirusel levida. Eriti ohustatud on vanemaealised, kuid uute uurimiste järgi ka nooremapoolsed. Seega võib iga tahtmatu kontakt luua soodsa pinnase viiruse edasiandmiseks, annab teada politseijaoskond oma Facebooki lehel.

Et lastele tagada turvaline keskkond, on kindlasti vaja neile praegust olukorda selgitada. Politsei toonitab, et õues käimine ja värskes õhus viibimine on küll väga vajalik, kuid see peab olema vanemliku järelevalvega ning teadmistega iseenda ohutusest. Seda kõike seetõttu, et ei hakataks sihitult ringi uitama ega keskustesse sõpradega kogunema.