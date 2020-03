Tellijale

Kevadine pööripäev on päev, kui kogu Maal on päev ja öö sama pikad – 12 tundi – ja Päike asub seniidis ekvaatori kohal. Põhjapoolusel lõpeb polaaröö ja algab polaarpäev, lõunapoolusel vastupidi. Põhjapoolkeral on kevade algus ja päev hakkab olema pikem kui öö. Lõunapoolkeral on aga sügise algus ja öö muutub pikemaks kui päev.