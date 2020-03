"Juba traditsiooniliste looduskaitsetööde kõrval on käesoleval aastal väljakutseks vooluveekogude seisundi parandamine ja kalade rändeteedelt takistuste kõrvaldamine,” märkis Kohv. „See on meile motiveeriv väljakutse, sest vee-elupaikade taastamine on kindlasti valdkond, kus looduskaitseosakonna kompetentsi kasvupotentsiaal on kõige suurem. Samuti on just tundliku hüdroloogiaga ökosüsteemid Eestis ühed enam inimtegevuse tõttu kannatanud elupaigad ja vajadus nende seisundi parandamiseks on suur.”