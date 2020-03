Viljandis algas koroonaviiruse proovide võtmine

Eile saatis terviseamet välja pressiteate, milles kinnitas, et lähipäevil tuleb kaheksasse Eesti linna koroonaviiruse proovide võtmise punkt. Viljandi turu parklasse on sissesõidu proovivõtmispunkt juba üles pandud ja töö näib käivat.

Terviseameti eile saadetud teates seisis, et perearsti saatekirja alusel saab lähipäevil kaheksas linnas tasuta koroonaviiruse proovi anda. Ehkki teates märgiti, et riigi, perearstide ja erameditsiiniettevõtete koostöös loodud drive-in-põhimõttel tegutsev proovivõtukoht avatakse reedel Tallinnas ning järgmistel päevadel avatakse laiendatud proovivõtt Viljandis, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel, on proovivõtupunkt Viljandis üles pandud juba täna.