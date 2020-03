Jala koroonaproovi andma läinud mees saadeti koju tagasi

Avapäeval telgis korda taganud kaitseliitlane, endine Viljandi maavanem Erich Palm tunnistas, et autota kohaletulijad on probleem. «Seda võiks inimestele öelda, et drive-in tähendab, et ainult autoga ja need, kel on perearsti saatekiri,» rääkis ta. «Siin on olnud igasuguseid juhtumeid nagu ikka elus. Drive-in on selleks, et ei oleks kontakte – igaks juhuks ja ennetav töö.»