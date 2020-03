Kümme tonni prügi valgus põllule

«See on pretsedent. Sellist õnnetust pole meil varem juhtunud,» nentis Eesti Keskkonnateenuste Lääne regiooni juht Jaan Viljas. Juhtunule reageeris ettevõte kohe ning juba mõni minut hiljem olid lähedal asuva jäätmejaama töömehed põllul, et prügi kokku korjata.

Viljandimaa elanike prügi kogutakse kokku linna külje all olevasse jäätmejaama. Seal laaditakse see ümber suurtesse konteineritesse, millega see transporditakse lõppjaama. Põllule laiali paiskunud jäätmed olid teel Pärnumaale Paikre prügilasse.