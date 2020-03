Tellijale

Koroonaviirushaiguse puhang möödub lõpuks, loodetavasti võimalikult väikeste inim­ohvrite ja kannatustega. Mida enam me üheskoos pingutame, et sõna-sõnalt järgida nõuandeid, mida jagavad terviseamet, meedia ja arstid, seda kiiremini saame olukorra kontrolli alla ning seda edukamalt suudame kriisi seljatada. Et praegu möllav haigus tabab kõige valusamalt eakaid ning kroonilisi haigusi põdevaid inimesi ehk meie kõige nõrgemaid (õnneks küll vähemalt lapsed pole riskirühmas), päästavad meie pingutused elusid. Suhtugem sellesse tõsiselt. Aga kui viiruspuhang möödub, saab tulevikust meie olevik ning milline on see olevik, on meie enda teha.