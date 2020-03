Tellijale

Esmaspäeval pidasid Viljandimaa suurte ettevõtete juhid virtuaalkoosoleku, et arutada, mida tekkinud olukorras teha. Arutelu korraldaja, Bed Factory Swedeni tegevjuht Indrek Aasna (pildil) sõnas, et mõte sai alguse neljapäeval, kui Eestis ei olnud veel eriolukorda välja kuulutatud. Esmaspäevaks oli aga olukord kujunenud selliseks, et Aasna hinnangul polnud ettevõtjatel enam suurt midagi otsustada. Arutleti, kuidas innustada töötajaid andma endast kõik, et rohkem inimesi ei haigestuks. Tema sõnul töötavad kõikide osalenud ettevõtjate tootmised peale Cleveroni, kes on tegevuse katkestanud.