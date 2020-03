Tellijale

Justiitsministeeriumi andmete kohaselt on Viljandis praegu arvel 21 isikut, kellele on määratud üldkasulik töö. Viljandis on kaks kriminaalhooldusametnikku, kes on karistatud isikutele leidnud töötegemise võimaluse 11-s maakonna asutuses. Üks neist on Viljandi linnavalitsus, kus Viljandi Linnahoolduse juhiabi-kvaliteedijuhi Koidu Illisoni sõnul leitakse üldkasuliku töö tegijatele rakendust avalike alade ja kalmistute hooldamisel.