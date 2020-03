Aktsiaseltsi Hansa Bussiliinid Viljandi regiooni juhataja Madis Lepp teatas, et alates 18. märtsist ei välju osa kaugbussiliine.

Ta märkis, et põhjuseks on eriolukorrast tingitud reisijate vähesus. Käigus olevatel liinidel on esimesed neli istekohta reisijatele suletud. Pileti palub ettevõte võimalusel osta eelmüügikanalitest.