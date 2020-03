Üraski tehtud kahju Kabala metsas. FOTO: Eesti Erametsaliit

Eesti erametsaliit hoiatab metsaomanikke võimaliku üraskipuhangu eest ja kutsub üles oma metsi üle vaatama. Kiire tegutsemise korral on kahjustuste ulatust võimalik piirata.

Pehme talv, tormimurrud ja möödunud aasta põuane suvi on loonud kuuse-kooreüraskile Eestis tegutsemiseks soodsad tingimused, seisab liidu edastatud teates. Kesk-Euroopas metsamassiive hävitanud kahjuri arvukus on kliima soojenedes hakanud kasvama ja seega kujutab ta endast üha suuremat ohtu ka meie metsades kasvavatele kuuskedele.

Keskkonnaametile laekunud teatiste kohaselt oli mullu üraskikahjustuste hulk tunamulluga võrreldes viis korda kasvanud. On oluline, et metsaomanikud oleksid probleemist teadlikud ja oskaksid tegutseda kahjustuste ennetamise nimel. Erametsaliidu koostatud juhendmaterjali võimalike üraskikahjude leevendamiseks leiab siit.

Erametsaliidu juhi Ando Eelmaa sõnul tasub ennetustegevusega alustada juba praegu.

«Täna peaksid metsaomanikud valima välja kohad, kus püünispuid langetada. Seda eriti kaitsealadega piirnevatel aladel, kus tormimurd on möödunud pehme talve tõttu veel koristamata ning kahjustuste oht eriti suur. Kui tegemist on kaitseala piiranguvööndiga, tuleb raietegevuseks keskkonnaametist enne luba taotleda,» rääkis ta.

Sakala küsimusele, milliseks hindab erametsaliit üraskiprobleemi Viljandimaal, vastas Eelmaa, et kogu Eesti skaalal vaadatuna on olukord üle keskmise parem.

«Ilmselt seetõttu, et Viljandimaal on rohkem viljakaid kasvukohatüüpe, kus kuused ei ole viimaste suvede kuuma ja põua tõttu nii palju nõrgenenud. Suuremad kahjustused on Kagu-Eestis,» lausus ta.

Eelmaa märkis, et üksikuid üraskikoldeid võib olla siiski igal pool ning eriti kohtades, kus on kuusikutes viimasel ajal suuremat tuulemurdu tekkinud.

«Viljandimaal on kõige kriitilisema kohad kaitsealad ja nendega piirnevad alad, millest on igal pool Eestis kujunemas üraskite baasalad, kust lähtub ulatuslik levik ümbritsevatesse metsadesse,» rääkis ta. «Näiteks endise Kabala metskonna ümbruses Saarjõe maastikukaitselal on üraskid peale tuulemurru koristamata jätmist hävitanud väga ilusad endised geenireservi metsad.»

Eelmaa tõi välja, et ühine ja koordineeritud tegutsemine on kahjude ennetamiseks määrava tähtsusega.

«Kui üks metsaomanik teeb kõik õigesti, kuid piirinaaber ei tee midagi, on sellest kokkuvõttes vähe kasu. Siinkohal saavad appi tulla metsaühistud, kellel on kontaktid ja võimalused omanike tegevuse koordineerimiseks,» rääkis ta. «Metsas koroonaviirus ei levi, seega on karantiini ajal ohutu üksi metsas käia ning oma metsa olukord üle vaadata.»

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap nentis pressiteate vahendusel, et üraskiga võitlemisel on oluline tegevuste õige ajastamine.

«Kuuse-kooreürask ärkab talveunest aprilli teisel poolel või mais, kui muld saavutab temperatuuri 10 kraadi ning õhk 18–20 kraadi,» lausus ta. «Kahjustatud puud tuleb raiuda ja metsast välja viia siis, kui nad on veel värskelt asustatud. Kui üraskivastsed juba nukkuvad, on selleks liiga hilja.»

Üraskikahjude ennetamisel tuleb olla ettevaatlik lindudega, sest tõrje tegemiseks vajaliku sanitaarraie tegemise aeg kattub lindude kevadise pesitsusperioodiga. Püünispuu langetamise eel tuleks veenduda, et selle otsas ei pesitse parasjagu mõni lind. Erametsaliidu juhendmaterjal kevadel metsas toimetamiseks on siin.

Üraskitõrjet planeerides tasub omanikel tutvuda Eesti erametsaliidu koostatud juhendmaterjaliga ning nõusaamiseks ühendust võtta oma piirkonna metsaühistuga.

Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmed on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas.