Ilmaspetsialist Jüri Kamenik on Maa Elu ajakirjas jäälillede tekkimise kohta kirjutanud, et kui mõnel talveööl jahtub õhk tugevasti, siis võib õhus olev niiskus härmuda välja jäämustritena. Tavaliselt on siis ilm tuulevaikne ja enamasti selge, õhus aga on piisavalt niiskust ehk veeauru.