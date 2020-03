Maxima kauplused on edaspidi avatud kaks tundi lühemalt.

Alates tänasest, 17. märtsist lühendab Maxima oma kaupluste lahtiolekuaega kahe tunni võrra. Poed on nüüdsest avatud hommikul kella üheksast õhtul kella üheksani.

Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas ütles pressiteate vahendusel, et ka praeguses olukorras on oluline pakkuda klientidele kaupa ja teenindust, millega nad on harjunud tavaolukorras.