Viljandi haigla ja tervisekeskus jätkavad erakorralise abi andmist

Tervisekeskuse juhataja Ülle Lumi ütles, et need, kellel on kiirelt lahendamist vajav suurem mure, leiavad leevendust. Kroonilisest haigusest tingitud või muude erakorraliste eluohtlike tervisemuredega inimesi võtab ka Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakond vastu igapäevases korras.

Ülle Lumi lisas, et kõigi patsientidega, kes on registreeritud eriarsti vastuvõtule, võetakse telefoni teel ühendust ning pakutakse neile erialast konsultatsiooni. Naha- ja suguhaiguste arsti juurde saab eelistatult kaugvastuvõtu teel. Lähtudes uuringute tegemise vajadusest hoitakse röntgenikabinet töös.

Kaitsevahendid kaasa

Viljandi haigla soovitab inimestel, kel on steriilne mask või desinfektsioonivahendid, need kaasa võtta ja neid haigla territooriumil viibides kasutada. Juhul kui haiglasse sisenejal tuvastatakse viirushaiguse nähud ning tal ei ole vältimatut arstiabi vajav tervisemure, saadetakse ta tagasi ning kokku tuleb leppida uus vastuvõtt Skype’i või telefoni teel.

Pressiteates märgitakse, et seni eriarstide ambulatoorsetele vastuvõttudele registreeritud patsientidega võetakse ühendust ning selgitatakse nende vastuvõtu vältimatus ning kaugvastuvõtu võimalikkus. Lähinädalateks uusi vastuvõtuaegu kokku ei lepita.

Kriisisituatsiooni lahenemiseni peatatakse kogu plaaniline päevakirurgiline ja statsionaarne ravitöö. Patsientidega võetakse ühendust ning erialaspetsialist selgitab välja abi osutamise vältimatuse. Juhul kui see ei ole vältimatu, lepitakse kokku uus aeg esimesel võimalusel pärast eriolukorra lõppemist.

Kaugvastuvõtt

Ülle Lumi märkis, et tervisekeskusesse pääseb vaid peauksest ning kontrollitakse kõiki hoonesse sisenejaid ja nende tervislikku seisukorda. Sisenejatel tuleb täita tervisedeklaratsioon ning tal mõõdetakse kehatemperatuuri. Siseneda on keelatud isikutel, kellel on nakkusele iseloomulikud haigusnähud: nohu, köha, kurguvalu ja palavik. Samamoodi toimitakse asutuse lähetatud pressiteate kohaselt Viljandi haiglasse sisenejatega.

Sünnitusabi

Sünnitajad pääsevad endiselt osakonda läbi eraldi sissepääsu haigla peahoone A-tiiva otsauksest. Võimaluse korral palutakse sünnitajatel tulla tugiisikuta. Tugiisik lubatakse sünnituse juurde ainult pärast tervisedeklaratsiooni täitmist ja tingimusel, et ta on sünnitajaga samast leibkonnast. Ta ei saa väljuda osakonnast, toitlustamine on haigla poolt ning ta peab haiglas viibimise ajal kandma isikukaitsevahendeid. Lillede ja pakkide palatitesse saatmine on keelatud.

Ambulatoorsel jälgimisel olevate rasedatega võtavad haigla ämmaemandad telefonitsi ühendust ja neid püütakse jälgida kaugteenusena.

Erakorraline abi

Juhul kui inimesed kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, ei tohi nad pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO), vaid helistada tuleks häirekeskuse numbril 112 või oma perearstile.

Kergete kuni mõõdukate haigusnähtude puhul tuleks järgida terviseameti soovitusi ning jääda kodusele ravile.

Vabariigi valitsuse otsusega kehtib haiglates ja sotsiaalhoolekandeasutustes külastuskeeld. Infot patsiendi seisundi kohta saab küsida raviarstilt, vanemõelt või üksuse juhilt. Vajaduse korral saab jätta paki patsiendi ja osakonna nimega peahoone infolauda või Jämejala korpuses psühhiaatriakliiniku osakonda. Pakke ei võeta vastu tasulise hoolduse klientidele. Suletuks jäävad haigla peahoones asuvad prilli- ja lillepood. Jaeapteek ja söökla on avatud ainult haigla töötajatele.