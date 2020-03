Tellijale

Muidugi on erandeid ja infoajastu tähendab, et me saame infot üksteisega kiiresti jagada, aga kriisiolukorras muutub eriti oluliseks see, et jagatav info oleks usaldusväärne. Inimesed, tihtipeale mõtlematult, tihtipeale skandaalihimuliselt, jagavad sotsiaalmeedias postitusi, mis on kas poolik info, libateadus või pahatahtlik «trollimine». Viiruse kohta levivaid müüte on juba keeruline kokku lugeda ja kui inimesed peaksid neid tõe pähe võtma, oleks see ohtlik. Eriolukorras on kiired levima ka igasugused kuulujutud. Mõnda levitatakse heas usus, mõned on pahatahtlikud väljamõeldised, mille ümberlükkamisele kulutavad nii ajakirjanikud kui asjaosalised palju väärtuslikku aega.