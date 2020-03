Kuulujutt linna uuest nakatunust ei ole jõudnud tööandjani

Würthi tegevjuht Lauri Luks kommenteeris, et teateid Würthi haigestunud töötajate kohta saab ta alatihti. Riigiportaali kaudu sai ta laupäeval taaskord automaatmeili, milles seisis, et üks Viljandi kaupluse töötaja on haigestunud ning seetõttu töövõimetu. "Inimene on haiguslehel, aga meilis ei kirjeldata selle põhjust," kommenteeris Luks. Ta jätkas, et haigestunud Viljandi töötaja osas ei ole temani ei töötaja ega ühegi riigiasutuse kaudu jõudnud info, et eemalolek võiks olla seotud nakatumisega koroonaviirusesse.